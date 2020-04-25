مواعيد مسلسل فرصه تانيه للفنانة ياسمين صبري في دراما رمضان 2020 والقنوات الناقلة له والترددات الجديدة لمتابعة الحلقة 2





تصدر مواعيد مسلسل فرصه تانيه، اليوم السبت الموافق 25/4/2020، محرك بحث جوجل في مصر (الأكثر بحثًا)، حيث أن محبي ومتابعي الفنانة ياسمين صبري بحثوا كثيرًا عن مواعيد مسلسل فرصه تانيه لمتابعة أحداثه لحظة بلحظة.





مواعيد مسلسل فرصه تانيه | قامت جميع القنوات الفضائية بالإعلان عن مواعيد عرض مسلسلاتها في شهر رمضان المبارك، ومن ضمن الأعمال التي تُعرض في الماراثون الدرامي 2020 مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري والذي سيعرض على 3 قنوات طوال أيام شهر رمضان.





ويعرض مسلسل فرصة تانية على قناة CBC في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 4:15 صباحًا و1:15 ظهرًا، بينما يُعرض على قناة DMC الساعة 10:30 مساًء والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، أما قناة ON فتعرض المسلسل على شاشتها الساعة 11:30 مساًء.

تردد قنوات الناقلة لمسلسل فرصه تانيه

تردد قناة DMC الجديد 2020 القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11449. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة CBC الجديد 2020 القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11488. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ON الجديد 2020

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10864 معدل الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويعتبر مسلسل فرصة تانية ثاني بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما التليفزيونية، ويشاركها في البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي.

وقدمت ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة في شهر رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" الذي حقق نجاحًا باهرًأ، وشاركها في البطولة أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهنادي مهنى وجمال عبدالناصر ونهال عنبر وسارة نخلة وسارة التونسي وأخرون، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.



