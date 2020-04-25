محمود الليثي يكشف كواليس مسلسل"النهاية"(صور)

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شارك الفنان محمود الليثي، جمهوره بمقطع فيديو جديد من كواليس مسلسل "النهاية الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني الحالي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "الليثي"، خلال مقطع الفيديو أثناء تصوير مشهد مع الفنان عمرو عبدالجليل"، معلقًا على الفيديو، قائلًا: "ن كواليس مسلسل " النهاية".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"والله انت فنان جميل وانسان جميل" وأضاف آخر"مسلسل جميل جدًا بالتوفيق".



يذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار خيال علمي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل ومحمد جمعة وناهد السباعي.



كما تصدرت الحلقة الاولى من المسلسل تريند موقع التويتات القصيرة "تويتر" بعد عرضها بساعات قليله.