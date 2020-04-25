إصابة 60 حالة جديدة بين أفراد طاقم السفينة الإيطالية في اليابان بكورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بإصابة نحو 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.

وقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة على السفينة كوستا أتلانتيكا لنحو 150، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة، المؤلف من 623 فردا.

وجاءت الإصابة الجماعية على ظهر السفينة الراسية في ناغازاكي في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، بتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800. وتوفي نحو345 شخصا، ولم يتسن الاتصال بسلطات ناغازاكي للتعليق.

ويذكر أن السفينة الإيطالية ترسو في اليابان منذ فبراير من أجل الإصلاح والصيانة، بعد أن منعت الجائحة عمليات إصلاح مقررة في الصين.

وكانت سلطات نغازاكي، قد فرضت حجرا صحيا على السفينة لدى وصولها وأمرت طاقمها بعدم تجاوز رصيف الميناء، إلا لزيارة المستشفى.