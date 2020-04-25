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أكبر هزائم الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا

السبت 25/أبريل/2020 - 10:34 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
يزخر تاريخ قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك بالعديد النجاحات على المستوى الأفريقي، منذ بداية مشاركتهما في البطولات الأفريقية في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

ويعد الناديان الكبيران الأنجح على مستوى الكرة الأفريقية، حيث يسيطر القطبان على لقب البطولة الأهم، وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ يمتلك الزمالك 5 ألقاب، بينما يستحوذ الأهلي على النصيب الأكبر بين الأندية، برصيد 8 ألقاب، بالإضافة لتحقيقهما نجاحات كبيرة على مستوى بطولات كأس الكؤوس والسوبر والكونفدرالية الأفريقية.

وعلى الرغم من سيطرة القطبين على الكرة الأفريقية، إلا أن تاريخهما ملئ بالسقطات المدوية في أدغال القارة الأفريقية، حيث نالا عدة هزائم كبيرة خلال بعض المباريات.

ونبرز لكم من خلال هذا التقرير، أبرز هزائم الأهلي الأفريقية في البطولات المختلفة.

الأهلي - إينوجو رينجرز
تلقى الأهلي هزيمة مدوية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حين خسر أمام إينوجو رينجرز برباعية نظيفة عام 2003.

الأهلي - سانتوس الأنجولي
بعد فوزه ذهاباً في القاهرة بثلاثية نظيفة، رد سانتوس الأنجولي الدين للأهلي بنفس النتيجة في إياب دور الـ16 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2009، قبل أن يودع الأهلي بركلات الترجيح.

الأهلي - الترجي
خسر الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018 بشكل غريب، بسقوطه في رادس بثلاثية نظيفة، حيث فاز في برج العرب بنتيجة 3/1.

الأهلي - صن داونز
سقط الأهلي في أبريل من العام الماضي بنتيجة هي الأسوأ في تاريخ مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، حيث خسر بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

الزمالك - كوتوكو
في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987، فاز الزمالك على كوتوكو الغاني بثنائية، إلا أنه سقط بخماسية مقابل هدف في لقاء العودة.

الزمالك - الجيش الرواندي
خسر الزمالك برباعية مقابل هدف ضد الجيش الرواندي عام 2004 في دور الـ32 ليودع دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك - أورلاندو
اكتسح البطل الجنوب أفريقي الزمالك بنتيجة 4/1 في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2013 والتي تسبب في خروج الزمالك من البطولة.

الزمالك والنجم الساحلي
سقط النجم الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية عام 2015 بخماسية مقابل هدف ضد النجم الساحلي التونسي

الزمالك والوداد
كرر الزمالك نتيجته ضد الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2016 بنتيجة 5/2، لكنه تأهل للنهائي لسابق فوزه في الذهاب برباعية دون رد.

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