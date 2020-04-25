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مواعيد عرض مسلسل البرنس alPrince لمحمد رمضان والقنوات الناقلة وتردد قناة dmc الفضائية | مسلسلات رمضان 2020
السبت 25/أبريل/2020 - 10:44 ص
مواعيد عرض مسلسل البرنس alPrince لمحمد رمضان والقنوات الناقلة وتردد قناة dmc الفضائية | مسلسلات رمضان 2020
يدخل الفنان محمد رمضان، سباق الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام 2020 بمسلسل البرنس، والذي سيُذاع على قناتي dmc الفضائية وMBC 4، خلال أيام شهر رمضان المعظم 2020/1441، ويستمر محمد رمضان في تقديم الأعمال الدرامية للعام الثالث على التوالي.
احداث مسلسل البرنس لمحمد رمضان
تدور احداث مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.
وحدث صراع إخوة على ميراثهم بعد وفاة الأب الذي كان يعمل معه محمد رمضان في ورشة سيارات، وهو ما دفع الأب لكتابة الورشة له دون عن اولاده، الامر الذي يجعل هناك صراع كبير بين محمد رمضان وأخوانه خاصة أخيه الكبير أحمد زاهر.
وكانت مسلسلات محمد رمضان الرمضانية دائمًا ما تعرض على قناة واحدة فقط، مثل قناة dmc التي استحوذت علي حقوق نقل مسلسلات محمد رمضان في السنوات الأخيرة، ولكن هذه المرة تم عرض المسلسل على أكثر من قناة.
جدير بالذكر أن مسلسل البرنس هو ثاني تعاون بين المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان، بعد مسلسل الأسطورة الذي حقق نجاحًا بهرًا في مصر والوطن العربي، ويأمل محمد رمضان في تحقيق مسلسل البرنس لنفس النجاح الذي حققه سابقاً، ويشارك محمد رمضان البطولة كلاً من أحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء وغيرهم من النجوم المصرية، المسلسل من إنتاج سينرجي للانتاج الفني.
موعد عرض مسلسل البرنس
وسيُذاع مسلسل البرنس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساًء على قناة DMC بعد مسلسل الزعيم عادل أمام مباشرةً، فيما ستكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 فجراً في نفس الليلة على شاشة نفس القناة، والإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 10 صباحًا.
تردد قناة DMC - دي إم سي 2020 النقلة لمسلسل البرنس
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
مواعيد عرض مسلسل البرنس alPrince لمحمد رمضان والقنوات الناقلة وتردد قناة dmc الفضائية | مسلسلات رمضان 2020
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