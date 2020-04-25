مواعيد عرض مسلسل البرنس alPrince لمحمد رمضان والقنوات الناقلة وتردد قناة dmc الفضائية | مسلسلات رمضان 2020

يدخل الفنان محمد رمضان، سباق الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام 2020 بمسلسل البرنس، والذي سيُذاع على قناتي dmc الفضائية وMBC 4، خلال أيام شهر رمضان المعظم 2020/1441، ويستمر محمد رمضان في تقديم الأعمال الدرامية للعام الثالث على التوالي.

احداث مسلسل البرنس لمحمد رمضان

تدور احداث مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.





وحدث صراع إخوة على ميراثهم بعد وفاة الأب الذي كان يعمل معه محمد رمضان في ورشة سيارات، وهو ما دفع الأب لكتابة الورشة له دون عن اولاده، الامر الذي يجعل هناك صراع كبير بين محمد رمضان وأخوانه خاصة أخيه الكبير أحمد زاهر.



وكانت مسلسلات محمد رمضان الرمضانية دائمًا ما تعرض على قناة واحدة فقط، مثل قناة dmc التي استحوذت علي حقوق نقل مسلسلات محمد رمضان في السنوات الأخيرة، ولكن هذه المرة تم عرض المسلسل على أكثر من قناة.