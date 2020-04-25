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بلماضي يستفسر عن إمكانية ضم نجل زيدان لمنتخب الجزائر

السبت 25/أبريل/2020 - 11:21 ص
زيدان
زيدان
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبيرة حول رغبة الجزائريين في تجنيس نجل نجم الكرة الفرنسية ، زين الدين زيدان.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر التقى لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد المعار حاليا إلى راسينغ سانتاندير، لبحث أمر استدعائه إلى صفوف "محاربي الصحراء".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء تم قبل تفشي وباء فيروس كورونا، وأضافت أن حارس المرمى البالغ 21 عاما والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، لكن والده لديه الجنسية الجزائرية، قبل عرض اللعب للمنتخب الجزائري.

ويسعى بلماضي لضم لوكا إلى صفوف "محاربي الصحراء" أملا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019، وسيتنافس لوكا لحجز مكان في حماية عرين "الخضر" أمام رايس مبولحي (الاتحاد السعودي) وعز الدين دوخة (الرائد السعودي)، وكلاهما يبلغان من العمر 33 عاما.

ووفقا للصحيفة، في حال اكتمال جميع الأوراق، سيكون لوكا زيدان متاحا لتمثيل المنتخب الجزائري في تصفيات مونديال قطر 2022 وبطولة أمم إفريقيا القادمة. 

وستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها لوكا للجزائر بأي فئة عمرية، بعد أن مثل فرنسا سابقا ضمن منتخب تحت 17 سنة.

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