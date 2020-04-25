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أسعار الأسماك اليوم السبت 25-4-2020.. الطلب يتراجع في أول أيام رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر

أسعار الاسماك اليوم

عادة ما ينخفض الطلب على البروتين السمكي خلال أول أيام شهر رمضان ، في ظل زيادة الإقبال على اللحوم والدواجن وذلك بعد أن ارتفع خلال فترة أعياد شم النسيم، التي تشهد اقبالاً كبيرا على الأسماك بجميع أنواعها، وجاءت الأسعار في الأسواق اليوم على النحو التالي:


واستقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 25- 4-2020 في سوق العبور، حيث سجل سعر سمك البلطى "1" ليتراوح بين21 – 23  مقابل 22– 26جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19 – 21 مقابل  20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 
فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و انخفض  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 170 مقابل 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها.


وسجل سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

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