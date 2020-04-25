وزارة الثقافة تحتفل بذكرى تحرير سيناء على اليوتيوب

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء حيث تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلى "موكب النصر" وذلك فى الخامسة مساء السبت 25 ابريل على قناتها باليوتيوب.

فيلم "موكب النصر" من إنتاج المركز القومى للسينما، سيناريو وإخراج سعد نديم، مدير التصوير حسن التلمساني ويروى قصص من بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة والتى أعادت للأمة العربية كرامتها، كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذى جسد قوة ارادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، الى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال.

يأتى الفيلم فى إطار عروض البرنامج الرقمى الرمضانى لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".