Advertisements

وزارة الثقافة تحتفل بذكرى تحرير سيناء على اليوتيوب

السبت 25/أبريل/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء حيث تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلى "موكب النصر" وذلك فى الخامسة مساء السبت 25 ابريل على قناتها باليوتيوب.

 

فيلم "موكب النصر" من إنتاج المركز القومى للسينما، سيناريو وإخراج سعد نديم، مدير التصوير حسن التلمساني ويروى قصص من بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة والتى أعادت للأمة العربية كرامتها، كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذى جسد قوة ارادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، الى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال.

 

يأتى الفيلم فى إطار عروض البرنامج  الرقمى الرمضانى لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".

أخبار تهمك

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 21 ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ يوم

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة