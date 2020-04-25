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بعد إثارة الجدل حوله.. 7 معلومات عن صحة رئيس كوريا الشمالية

السبت 25/أبريل/2020 - 11:13 ص
كيم يونغ أون
كيم يونغ أون
أحمد القاسم
في الأيام الأخيرة، أثير الجدل حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، الذي قيل إنه يعاني من حالة صحية سيئة ترتب عليها ترشيح شقيقته لتولي إدارة شمال كوريا بدلا منه خلال الفترة الحالية، تزامنا مع إختفاء تام له.

وفيما يلي يقدم "الفجر" كل ما تريد معرفته بشأن صحة رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون:

- يعاني من مشكلات صحية ولكن لم يحدد الأطباء المرض خطير أم غير خطير يدفعه لعدم الظهور مرة آخرى.

- تقارير كشفت أن الزعيم الكوري الشمالي في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب غير صحيحة.

- صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية قالت إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

- كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

- يوجد حاليا في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي بعد إجراء العملية في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

- أرسلت الصين فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

- وحسب وكالة رويترز للأنباء تتجه الأنظار إلى أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية البالغة من العمر 31 عاما هى من ستتولى مقاليد الحكم فى البلاد.

وكيم يونغ أون من مواليد 8 يناير 1983، وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كم جونغ إل من زوجته كو يونغ هي، وبعد إعلان وفاة والده في 19 ديسمبر 2011، أُعلِن خبر توريث رئاسة كوريا الشمالية لكم جونغ أون بمسمى "الوريث العظيم" كما جاء على شاشة التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي. 

معروف عنه أن يتخذ قرارات بالإعدام غريبة، فقد ذكرت تقارير كورية جنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي أعدم في سنة 2015م ما لا يقل عن 15 مسؤولا، لأسباب مختلفة من بينها الشك في الولاء، كما قام بإعدام مهندس احدى المطارات حيث لم يعجب بتصميمه، وإعدامه لوزير دفاعه هيون يونغ شول، وإعدامه لزوج عمته ومستشاره السياسي بتهم مختلفة، ثم قام بتعزية عمته بعد إعدام زوجها.

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