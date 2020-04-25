خالد أبو بكر يكشف ماذا قال له هشام بركات في باريس قبل استشهاده (فيديو)

كشف الإعلامي خالد أبوبكر، إنه التقى بالشهيد المستشار هشام بركات مرتين، إحداهما كانت في مكتبه، وبحضور عدد من محامين العموم، وكانوا يتناقشون في نقطة قانونية، مضيفا: "المستشار هشام بركات قالي ناقشني، واقنعني بالحجة".





وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن المرة الثانية كانت في باريس عندما كان يلتقي المستشار هشام بركات بالنائب العام الفرنسي، مضيفا أنه بعد انتهاء لقاء بركات مع نظيره الفرنسي خرجا سويا.





وأضاف، "خرجنا من الفندق واتمشينا سوا.. المستشار بركات قالي النيابة العامة مستقلة، وهتفضل مستقلة، أنا بحارب ناس كتيرة إرهابيين ومجرمين، وهفضل أحاربهم، لأني مؤمن بالعدل، مشيرا إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد هشام بركات على أحد الكباري كان حقا له.





وكان قد تقدم نادي القضاة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوجيهه بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على كوبري شارع الطيران.





وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: إن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا جاء فيه:





يتقدم مجلس إدارة نادي القضاة بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.





وإذ يثمن نادي القضاة هذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم.. رحم الله شهداء القضاة وحفظ مصر وشعبها الكريم.





السيسي يوجه بإطلاق اسم الشهيد "هشام بركات" على كوبري الطيران





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران، الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة، وذلك خلال استعراض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة شرق القاهرة، تشمل طريق النصر بـ4 كباري.





وأوضح "الفار" أنّ الهيئة انتهت من إنشاء كوبري يوسف عباس.



