رضوى الشربيني عن صورتها بالحجاب: "ترددت كتير قوي قبل ما احط الصورة دي"















شاركت الأعلامية رضوى الشربيني، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية الحجاب.وعلقت الشربيني، على الصورة قائله: "ترددت كتير اوى قبل ما احط الصوره دى يمكن علشان كان نفسى تبقى اول صوره بالحجاب لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفه اتهامى بالتمثيل او ادعاء الفضيله بس اول مره احس انها صوره معبره للكلام اللى عايزه اقوله السنه دى".وأضافت: "احنا كلنا قاعدين فىً البيت ودى فرصه ذهبيه لكل شخص فينا نراجع نفسنا ونطلب منه السماح والهدايه محدش فينا ملاك وكلنا مقصرين بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنه اللى يقدر يعمل السنه دى حاجه ازيد يعملها اللى يقدر يشجع غيره يشجع اللى يقدر يسامح يسامح واللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا رمضان كريم".https://www.instagram.com/p/B_X_tJLjXDX/?igshid=g3vf2r8glrgo&fbclid=IwAR1ZjW4RnKxipKFqLmbZPoi6NulYhnPTRXWWc64YfmpzEB2kvnVCL8eY-Zs