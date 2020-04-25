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نزوح رؤؤس الأموال من أسهم الأسواق الناشئة بعد انهيار النفط

السبت 25/أبريل/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر

أفادت بيانات من IBFR بأن المستثمرين سحبوا 7.4 مليار دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة في آخر أسبوع، وهي أكبر وتيرة أسبوعية منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما يعود لأسباب منها الانهيار في أسعار النفط.

وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من صناديق سندات الأسواق الناشئة بلغت 721.6 مليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي صافي التخارجات على مدار الأسابيع الثمانية المنقضية إلى أكثر من 54 مليار دولار.


وبالنسبة لصناديق أسهم الأسواق الناشئة، كان هذا عاشر أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات، بإجمالي 25.5 مليار دولار في تلك الفترة.

وقالت IBFR عن أسواق الصناديق الناشئة "أضر هبوط حاد في أسعار النفط بمعنويات المستثمرين تجاه هذه الفئة من الأصول"، مضيفة أن تخارجات الأسبوع الماضي كانت الأكبر منذ الربع الثالث في 2015.

ومددت الصناديق التي تركز على الأسهم الجنوب أفريقية أطول سلسلة تدفقات لها منذ أوائل النصف الثاني من العام الماضي. لكن ذلك طغت عليه تخارجات من صناديق تركز على منتجي النفط، بما في ذلك السعودية وروسيا.

وعلى المستوى السيادي، سجلت صناديق السندات التي تركز على تركيا أكبر تدفقات لها في أكثر من أربع سنوات وتدفقت "أموال جديدة بكميات جيدة" إلى صناديق سندات جنوب أفريقيا.

وعالميا، قالت IBFR إن أكثر من 126 مليار دولار تدفقت إلى صناديق أسواق المال.

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