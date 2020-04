آيتن عامر: "انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام.. بس الغلط عند زياد"

View this post on Instagram

رأيكوا ايه فى حلقة النهاردة ؟ بصوا انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام 🙈 بس انا شايفة ان الغلط عند زياد اكتر لانه ببساطة كان لازم يحترم خطيبتة و يرفض انه ينزل يقابلها ، و ملتمسة العذر لريهام لانها بتحبة بجد و من زمان و حياتها واقفة عليه هو و بس و دة اللى هيبان الحلقات الجاية 🤓 انتوا ايه رأيكوا ؟