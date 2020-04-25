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آيتن عامر: "انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام.. بس الغلط عند زياد"

السبت 25/أبريل/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها من مسلسل "فرصة تانية"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت آيتن، على الصورة قائله: "رأيكوا ايه فى حلقة النهاردة؟ بصوا انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام بس انا شايفة ان الغلط عند زياد اكتر لانه ببساطة كان لازم يحترم خطيبتة ويرفض انه ينزل يقابلها وملتمسة العذر لريهام لانها بتحبة بجد ومن زمان وحياتها واقفة عليه هو وبس ودة اللى هيبان الحلقات الجاية انتوا ايه رأيكوا".


جدير بالذكر أن مسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنانة ياسمين صبري ومحمد دياب وأحمد الشامي وهبة مجدي وأحمد مجدي.
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رأيكوا ايه فى حلقة النهاردة ؟ بصوا انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام 🙈 بس انا شايفة ان الغلط عند زياد اكتر لانه ببساطة كان لازم يحترم خطيبتة و يرفض انه ينزل يقابلها ، و ملتمسة العذر لريهام لانها بتحبة بجد و من زمان و حياتها واقفة عليه هو و بس و دة اللى هيبان الحلقات الجاية 🤓 انتوا ايه رأيكوا ؟ Thanks for my super talented stylist @mayajules , my hair stylist @sameh.dahab and my makeup artist @ehab_mahrous ♥️♥️ And special thanks for @ronybrands #ayten3amer #ayten_amer #egyptian_actress #actress #celebrity #egypt #ايتن_عامر # #فرصة_تانية #fashion #makeup #hot #clothes #clothing #fashionable #celebritystyle #celebritymakeup #celebrities #celebrityhair #style #musthave #girly #classy #fashiondiaries #accessories #loveit #i10

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آيتن عامر: "انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام.. بس الغلط عند زياد"
آيتن عامر: "انا عارفة انكوا متضايقين من ريهام.. بس الغلط عند زياد"

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