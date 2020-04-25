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نجم تشيلسي الجديد غاضب من قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم

السبت 25/أبريل/2020 - 11:48 ص
حكيم زياش
حكيم زياش
حرص نجم أياكس أمستردام الهولندي ، والذي تعاقد معه تشيلسي منذ بداية الموسم المقبل، على التعليق على إنهاء بطولة الدوري الهولندي هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا دون تحديد البطل.

وأكد الاتحاد الهولندي في إعلانه مساء الجمعة أن هذا القرار قد اتخذ بالتصويت، وقد شمل أيضا إيقاف حركة الصعود والهبوط في الدوري لهذا الموسم، وتأكيد وصول أياكس وألكمار لدوري أبطال أوروبا وفقا لوجودهما في المرتبة الأولى والثانية قبل توقف النشاط على أثر تفشي فيروس كورونا.

وقال الدولي المغربي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ما هذا الهراء الذي سمعته؟ نحن في الصدارة في كل الأحوال، كل القصص التي تقول إن ألكمار يستحق اللقب لأنهم تغلبوا علينا مرتين، هي مجرد كلام فارغ، اللعنة عليكم".

وأضاف: "أين فارق الأهداف؟ لا تحتسبونه الآن؟ كيف صار ألكمار بطلا للدوري في 2007؟ بنفس الطريقة، بفارق هدف وحيد عن أياكس".

ويحتل أياكس المركز الأول برصيد 56 نقطة، بينما يأتي ألكمار في المرتبة الثانية بنفس الرصيد من النقاط، وقد احتدم الصراع بين الفريقين على مدار الموسم، رغم أن رفاق زياش خسروا ضد مطاردهم ذهابا وإيابا.

ووقع لاعب الوسط الدولي المغربي المولود في هولندا في فبراير الماضي عقدا لمدة 5 سنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني حيث سيدفع النادي اللندني 40 مليون يورو نظير خدمات صاحب الـ27 عاما، ورغم انتشار كورونا، أكد زياش أنه سيرتدي القميص الأزرق مع بداية يوليو.

وسيغادر لاعب الوسط أياكس بعد 4 سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.

وانضم زياش إلى أياكس في 2016 قادما من "تفنتي أنشخدة" الهولندي مقابل 11 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 160 مباراة رسمية مع الفريق، مسجلا 49 هدفا.

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