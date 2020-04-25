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لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

السبت 25/أبريل/2020 - 11:26 ص
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
يحرص مسئولو النادي الأهلي على تدعيم الصفوف في الموسم المقبل من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي يخوضها.
ويريد الأهلي التعاقد مع البوركيني ايريك تراوري مهاجم بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع ممثلي تراروي قي الفترة الماضية لمعرفة إمكانية ضم اللاعب الذي أبدى موافقته على الانضمام إلى الأحمر ولكن طلب إنهاء الأمر مع إدارة بيراميدز.

وسيبدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز لمعرفة مطالب النادي للموافقة على رحيل ايريك تراوري في نهاية الموسم الجاري.

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