سلطنة عمان تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكدت وزارة الصحة العمانية، في تقريرها بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1614 حالة، مشيرة إلى أن 35 فقط من المصابين الجدد مواطنون عمانيون.

كانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت تماثل 238 مريضا للشفاء من العدوى حتى الآن، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء على مستوى ثماني حالات وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقررت السلطات العمانية، عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.