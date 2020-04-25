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الأرصاد: طقس بارد لمدة 48 ساعة (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم انخفضت بشكل كبير عن الأمس، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 16 درجة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشار "شاهين"، خلال برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم 25 درجة، أي بانخفاض 10 درجات عن الأمس، منوها بأنه يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على بعض المناطق، وستستمر تلك الحالة على مدار اليوم وغدا.

أوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع تدريجي وطفيف بعد 48 ساعة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 25 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.



وعن طقس أول أيام رمضان، فشهدت القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، كما شهد الوجه البحرى طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

درجات الحرارة الجمعة

وسجلت درجات الحرارةـ، الجمعة 24 من إبريل، فى القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية، أما فى الوجه القبلي فتكون فى سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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