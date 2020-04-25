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مقتل عبدالرحمن أبو زهرة.. في الحلقة الثانية من "جمع سالم"

السبت 25/أبريل/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جمع سالم" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة العديد من الأحداث منها قيام دلال عبد العزيز التي تجسد دور"هاجر" بإخبار ابنتها زينة التي تجسد دور "مريم"بإنها ستقوم بتأجير منزلها للمغتربات وبثمن الإبجار ستقوم بأعمال خيريه.

كما تم إلقاء القبض على الفنان محمد شاهين بتهمة سرقة أحدى الشقق ولكنه خرج بعد أن شهدت الفنانة هاجر الشرنوبي بأنه كان يحتفل معاها بحفل راس السنة.

وعندما قام يوسف ووالده الشيخ نعمان بالدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش فقام المتحرش بقتله وصدم يوسف بالسيارة، كما تتذكر مريم ابن الجيران التي كان تربطها به علاقة حب قوية ولكن والدها رفض هذه العلاقة.

مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة حول التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريم البارودي وزينة ومحمد علاء ودلال عبدالعزيز، ويعرض المسلسل عبر شاشة النهار الساعة 9 ونصف مسًاء.

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