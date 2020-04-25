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تخفيف القيود المفروضة على بعض الشركات الصغيرة في الهند وباكستان

السبت 25/أبريل/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن مسؤولين، أن الحكومة الهندية سمحت بإعادة فتح المحلات في الأحياء والمناطق السكنية ابتداءً من اليوم السبت، بعد أكثر من شهر من إغلاق الهند للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت وزارة الداخلية الفيدرالية، إن متاجر البيع بالتجزئة يمكن أن تبدأ عملياتها مع انخفاض عدد الموظفين بنسبة 50 ٪، بينما تتطلب أيضًا إبعادًا اجتماعيًا مناسبًا، وارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، كما أوردت وكالة "رويترز".

سيستمر حظر بيع المشروبات الكحولية وغيرها من المواد غير الأساسية، ولن يُسمح بفتح متاجر في الأسواق الكبيرة، ومراكز التسوق متعددة العلامات التجارية والعلامات التجارية الفردية حتى 3 مايو.

أبلغت الهند عن 24506 حالات إصابة بالفيروس التاجي و 775 حالة وفاة، مع قيام السلطات بتشكيل فرق جديدة للتركيز على الامتثال وتنفيذ إجراءات الإغلاق.

وفي باكستان المجاورة، مددت الحكومة الإغلاق على مستوى البلاد حتى 9 مايو. ومع ذلك، فإنها تتحول إلى ما يسمى "الإغلاق الذكي" من اليوم السبت لتحقيق تتبع الحالات المستهدفة مع السماح لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية بالبدء بموجب إرشادات السلامة.

وقال أسد عمر، وزير التخطيط الباكستاني، الذي يشرف أيضًا على هيئة الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا الجديد: "إن عزل هذه الحالات واتصالاتها ستحسن قدرتنا على احتواء المرض إلى جانب السماح للاقتصاد بالعمل والناس للحصول على عمل".

وأضاف: "شهر رمضان المقبل سيكون حاسما"، مشددًا على أن الالتزام بإجراءات احتواء الفيروس الحكومية سيمكن من إعادة بدء أجزاء من الاقتصاد.

كما تم السماح بتجمعات صلاة رمضان في باكستان باستثناء مقاطعة السند الجنوبية، حيث حذر الأطباء من انتشار الفيروس بسرعة.

وفي كراتشي، عاصمة السند وأكبر مدينة في باكستان، أغلقت معظم المساجد أمام الجمهور بسبب تجمعات صلاة العشاء المسائية التي بدأت يوم الجمعة.

حتى اليوم السبت، أبلغت باكستان عن 1140 حالة إصابة، من بينها 253 حالة وفاة.

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