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حكيم يهنئ متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

السبت 25/أبريل/2020 - 11:40 ص
حكيم
حكيم
رشا عادل
هنأ الفنان حكيم، جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليها: "رمضان كريم".


يذكر أن آخر أعمال حكيم، أغنية "قلبي يا ناس" من ألبوم "الراجل الصح" وطرحها خلال شهر فبراير أحتفالًا بعيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج مازن نيازي.


أغنية "قلبي يا ناس" اغنية رومانسية، من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، وحققت الأغنية نجاحات ضخمة عبر "يوتيوب".
حكيم يهنئ متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم
حكيم يهنئ متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

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