بدأت "النهاية" بتحرير فلسطين.. والجمهور: "شابوه يوسف الشريف.. إحساس لا يوصف"

بعد عرض الحلقة الأولي لمسلسل" النهاية، عبر جمهور الفنان يوسف الشريف عن إعجابهم الشديد بالأحداث، وتفاعل الجميع عبر تويتر ومواقع التواصل الإجتماعي مع المسلسل، وكان من أبرز اللقطات التي خطفت الجمهور من الوهلة الأولي هي مشاهد الحرب وتحرير القدس وسقوط الولايات المتحدة الأمريكية.

وينقل "الفجر الفني" أبرز تعليقات الجمهور علي الحلقة الأولي من مسلسل "النهاية، وجاءت كالتالي:

_"النهاية وأول عشر دقايق وحرب وتحرير القدس لا فعلاً شابو يوسف الشريف، يارب ما نموت إلا لما نعيش اللحظة دي، إحساس لا يوصف وهو مجرد مسلسل ياااارب".

_" في مسلسل النهاية وقبل أن يمر 100عام علي إحتلال فلسطين، تم تحرير القدس وسقوط الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف الشريف، النهاية".

_"حقيقي عجبتني جدًا فكرة يوسف الشريف وخصوصًا إنه بيدور حول تحرير القدس، قبل أن يعدي 100 سنه علي إحتلال فلسطين تم تحرير القدس ، وسقطت الولايات المتحدة الأمريكية.

_"من العظمة الموجودة في مسلسل" النهاية" هي تحرير القدس، السيناريو مبني على توقعات احتماليتها كبيره إنها تحصل ودي أكبر متعه في المسلسل".

_" لا أدري لماذا سرت في جسدي قشعريرة وغلب الحنين قلبي ولمعت دمعة في عيني عندما سمعت كلمة "حرب تحرير القدس".

_يا جماعه إقطعوا الكهربا عن كل المسلسلات وكفايه علينا النهايه بس، بيغيب يغيب ويرجع بهيبته مش أي كلام حقيقي أتمنى أن في يوم من الأيام أعيش في وقت تحرير القدس.

_"هو إحنا لو الحاجه الوحيده اللى طلعنا بيها من المسلسل بشره خير وجرعه امل فى تحرير القدس، يبقى كفايه وانا نفسى مرضى جداً.

_"إنك تطرح فكرة جديدة وترسخها وتحاول تطلع بمجموعة أفكار من الحلقة وتظهرها وتدعمها في بلدك بعيداً عن البلطجه والإسفاف يبقي فعلاً الفن يقدر ويحترم وبالأخص زادت حلاوته في المشهد تحرير القدس و إن في يوم بإذن الله يتحقق ويرجع للمسلمين مرة تانية.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.