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رئيس الوزراء يستعرض أجندة "الثقافة" خلال شهر رمضان
السبت 25/أبريل/2020 - 11:44 ص
الفجر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية التي ترعاها وزارة الثقافة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، استمرارًا للرسالة التنويرية المصرية تحديًا للظروف الطارئة التي تمرُ بها البلاد حاليًا.
وتقيم الوزارة هذه الفعاليات من خلال أجندة رقمية يٌبثُ محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة على اليوتيوب، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة المُسجلة والمُسابقات التي تهدفُ إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، إلى جانب أنشطة خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الأنشطة الروحانية التي تتناسب وأجواء الشهر الكريم.
وأوضحت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة أعد سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج "أقرأ معنا" تستضيف نُخبة من مُبدعي مصر، والدول العربية، من بينها تونس، والمغرب، والأردن، والسودان، وفلسطين، والسعودية، وتتضمنُ قراءات لنُصوص من أعمال أدبية متنوعة، إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية التي تناقش القضايا المعاصرة، وتُطلق رسائل التوعية.
وأضافت أن دار الكتب والوثائق القومية تعدُ ملفًا يضمُ مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية عن الإجراءات التي كانت مُتبعة في مصر خلال شهر رمضان المُعظم، ومُستندات ثبوت رؤية الهلال، إلى جانب ملف آخر بعنوان "دوريات رمضان" يشمل عددًا من الإصدارات الصحفية التي تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم، بالإضافة إلى بث مسابقة ثقافية ودينية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال"، يعدها مركز بحوث أدب الطفل.
خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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