تفاصيل واحداث الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار رمضان 2020 وموعد عرضه والقنوات الناقلة له | تردد قناة ON الفضائية (الشهيد المنسي)





مسلسل الاختيار | نقدم لكم متابعينا الكرام تفاصيل واحداث الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار رمضان 2020 وموعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.





وحققت الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار نسب مشاهدة عالية جدًا، ومن المتوقع أنه سيكون منافسًا قويًا أمام الأعمال الرمضانية هذا العام والتي من بينها مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف ومسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال ومسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني.





ونالت الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار على إعجاب الملايين من المشاهدين في مصر وجميع أنحاء العالم العربي، ولو فاتتك الحلقة يمكنك متابعتها في أي وقت عبر منصة وتش ات.





تفاصيل واحداث الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار بدأت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار بإلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي من قبل السلطات الليبية والتي أرسالته في طائرة تحمل جنود المصريين لتأمين عودته لمصر، وكان في استقباله في المطار عدة قنوات فضائية وتوجه أحد الإعلاميين إلى داخل الطائرة وقال للإرهابي المغمي عينه "أنت في مصر ياهشام" وحاول أن يتحدث معه ويجري معه لقاء ولكن الإرهابي لم يرد عليه والتزم الصمت.

وظهرت إمرأة منقبة وهي شقيقة عشماوي داخل المنزل مع والدتها تشاهده وهي منهارة شقيقها وهو ينزل من الطائرة مقيد بالحديد وظلت تبكي وتتوعد بالانتقام من جميع أفراد الشعب المصري، ثم عاد المسلسل لبدايته منذ أن أول الحكاية حينما كان عشماوي ضابط بالجيش المصري وتقابل مع كراراة الذي حرص على مصافحته وسؤاله عن سبب تقديم استقالته رغم أنه ينتمي لجماعة الإخوان الذين تولوا الحكم، وهنا أخبره أنه حر في قراره ونصح كرارة بخلع هذه البدلة التي لن تنفعه في شيء.

ومع مرور الوقت وعقب نزول المنسي إجازة ومغادرة مكان الوحدة التابعة له وعند مدفع الإفطار وعنده إفطاره مع أسرته، فقد هاجمت مجموعة من الإرهابيين الوحدة بالأسلحة الثقيلة وهم يتناولون الإفطار، وقامت بقتلهم جميعًا وسفك دمائهم ولم تترك منهم أحد حى على غرار كمين رفح الذي استشهد فيه جميع أفراده وقت الإفطار، ولولا إجازة الشهيد المنسي لكان ضمن الموتى لتنتهي الحلقة الأولى عند ذلك.



احداث مسلسل الاختيار رمضان 2020

وتدور احداث مسلسل الاختيار حول حياة "أحمد صابر المنسي" قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل المنسي‎.





موعد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة الاولى ستكون الساعة 4 صباحًا، والإعادة الثانية ستكون الساعة 9 صباحًا والإعادة الثالثة ستكون الساعة 3:30 عصرًا.





تردد قناة ON الناقلة لمسلسل الاختيار





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853. الاستقطاب: أفقي (H). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

