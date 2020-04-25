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بعد عرض الحلقة الاولى من "حب عمري"..هيثم شاكر مطلوب على جوجل

السبت 25/أبريل/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "حب عمري"، تصدر المطرب الشاب هيثم شاكر، قائمة مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن مسلسل "حب عمري" تدور أحداثة في إطار كوميدي، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان هيثم شاكر وأماني كمال وسهر الصايغ وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وسامح الصريطي ومنة فضالي ومي القاضي وحنان سليمان وأحمد كرارة، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

ويعرض مسلسل "حب عمري" عبر ثلاث قنوات فضائية خلال شهر رمضان الحالي، هما قناة "روتانا دراما" ويعرض في تمام الساعة 5 مسًاء، ويعرض على قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء، كما يعرض عبر قناة "نايل لايف" الساعة 10 مسًاء.

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