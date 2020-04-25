العثور على جثة غريق في ترعة المعنا بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة قنا، من انتشال جثمان، بعد العثور عليه غريقًا بجوار كوبري المعنا، في مدينة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد العثور على جثة خمسيني، غريقًا بجوار كوبري المعنا، في مدينة قنا، في ظروف غامضة.





وأوضحت التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى محمد سعيد، 55 عامًا، لا يعمل، والذي عثر عليه غريقًا بترعة المعنا، دون وجود آثار ظاهرية على الجثمان.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت قوات المباحث بالتقصي حول أسباب وملابسات الواقعة.





وفي سياق آخر، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، من ضبط مخزن مستلزمات طبية وأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، خلف مستشفى الهلال الأحمر بمدينة قنا، خلال حملة مكبرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، ومصلحة الضرائب.





وأسفرت الحملة عن ضبط أصناف متعددة من المستلزمات والأدوية داخل مخزن منها أدوية خاصة بالمستشفيات منها عبوة من صنف ميزوبروست، وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة في وزارة الصحة، منها عبوة من صنف methcobal حقن بها 10. أمبولات، وعبوة من حقن أخرى بها 6 أمبولات، وأدوية متنوعة جميعها أمبولات جميعها بدون فواتير وداخل مخزن غير مرخص و تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وفي سياق آخر قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلغاء التكليف الصادر لرئيس قرية الجبلاو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإحالته للتحقيق مع عودته الى جهة عمله الأصلية.





وأوضح الداودي ان قرار الإقالة جاء بعدما تلاحظ لسيادته وجود تراكمات للمخلفات والقمامة بعدد من شوارع قرية الجبلاو وذلك خلال الجولة التي أجراها الأحد الماضي الموافق 19 ابريل 2020 للقرية هذا بالإضافة الى ضعف مستوى آداه في العمل وعدم تفاعله مع شكاوى المواطنين بالقرية.



