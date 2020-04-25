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يوفنتوس يضع هذه الحلول أمام برشلونة لخطف آرثر

السبت 25/أبريل/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
آرثر ميلو
آرثر ميلو

 يعزم مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي، على ضم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب خط وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ويضع برشلونة لآرثر قيمة تسويقية مرتفعة، لذا لن يوافقوا على رحيله إلا في حال استبداله بلاعبين مميزين، أو الحصول على عرض مربح على المستوى المالي.


ولا يستطيع يوفنتوس سوى طرح لاعبين للتبادل على برشلونة لضم آرثر، بسبب حالة الركود الاقتصادي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وتم عرض خدمات الرباعي رودريجو بينتانكور، وفيدريكو برنارديسكي، وماتيا دي تشيليو، وميريح ديميريل على برشلونة للاختيار بينهم.

 

فيما يحلم الفريق الكتالوني بضم ماتياس دي ليخت، لكن يظل راتب اللاعب بمثابة أزمة كبيرة حيث يقدر بـ  8 ملايين يورو.

 

وذكرت تقارير صحفية أن انخفاض الضرائب في إيطاليا على الأجانب من 10 إلى 30% قد تكون ميزة تدفع آرثر للرحيل، لا سيما أنه يسدد في إسبانيا نسبة تصل 48%، وتعد الضرائب المرتفعة في إسبانيا هي السبب الرئيسي في تفضيل دي ليخت ليوفنتوس على برشلونة.

 

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