فايلر يوافق على طلب الأهلي

يرغب نادي الأهلي ومسئولوه في الظفر بخدمات نجم منتخب مصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع.





وكان الأهلي قد أظهر رغبة في عودة أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مرة أخرى للفريق في نهاية الموسم الجاري.





ويأمل حجازي في مواصلة الاحتراف وخوض تجربة جديدة خلال السنوات المقبلة قبل إنهاء مشواره في الأهلي والعودة من جديد.





وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على موافقته على دخول النادي في مفاوضات مع حجازي الفترة القادمة لضمه لصفوف الفريق.





وقد شارك أحمد حجازي في ١٠ مباريات حتى الآن مع نادي وست بروميتش خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.











