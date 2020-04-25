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جائحة كورونا.. الإمارات تتصدر دول العالم في فحوصات الوباء المميت

السبت 25/أبريل/2020 - 12:12 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

تصدرت دولة الإمارات، دول العالم في نسبة الفحوصات التي تجريها لاكتشاف المصابين بالفيروس نسبة إلى عدد السكان، وقررت توسيع رقعة الفحص ليشمل عمال المناطق الصناعية مجاناً.

 

وقد وفرت دولة الإمارات 85% من المساعدات الطبية حول العالم، ودار أسطول طيرانها يوزع المساعدات لكل الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

كما وفرت الدولة فحص "كوفيد - 19" لعمال المناطق الصناعية بمنطقة "مصفح" من خلال إنشاء مركزي فحص مجهزين بأحدث التقنيات العالمية، حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

 

لا تقتصر مراكز الفحص الطبي، التي تقدم خدماتها للعمال دون مقابل، على الكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي فقط بل تمتد أيضاً لتشمل تقديم وجبات الطعام الصحية.

 

وأشاد العمال الخضعون للفحص بجهود دولة الإمارات في التعامل معهم بإنسانية اعتادوا عليها منذ وطئت أقدامهم أرض الدولة للمرة الأولى.

 

وكل يوم تثبت قيادة دولة الإمارات أنها على قدر التحدي في وجه كل الأزمات، وقادرة على تقديم العون لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، ومساعدة العالم أجمع، و"لا تشيلون هم".

 

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