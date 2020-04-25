انخفاض سعر برميل النفط الكويتي إلى 14.11 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتاً ليبلغ 11ر14 دولار مقابل 65ر14 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفق القبس الكويتية.





وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لبرنت أمس على ارتفاع 11 سنتا بما يعادل 5ر0 بالمئة عند 44ر21 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 7ر2 بالمئة لتجري تسويته عند 94ر16 دولار للبرميل.





يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت الكويت ـ وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ـ أنها ستبدأ في تقليل الإمدادات إلى الأسواق الدولية دون انتظار البدء الرسمي لإتفاق "أوبك +".





وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجاري، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".









وبموجب اتفاق "أوبك +"، فإن تخفيضات الإنتاج التي تعادل 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا، من المقرر أن تبدأ في مايو المقبل.









وقد شهدت أسعار النفط العالمية يوم أمس الجمعة ،ارتفاعا لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد أن قال منتجون مثل الكويت إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.









وارتفع خام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 21.57 دولار للبرميل بعد أن صعد ما يزيد عن دولار في وقت سابق وقفز خمسة بالمئة أمس الخميس. وارتفع الخام الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 2.3 بالمئة إلى 16.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20 بالمئة في الجلسة السابقة.





على الرغم من ذلك وإلا إذا حدثت قفزة كبيرة في وقت لاحق من الجلسة، تتجه الأسعار صوب تكبد خسائر للأسبوع الثامن في التسعة أسابيع الماضية، لتتوج واحدا من أكثر الأسابيع اضطرابا في تاريخ تجارة النفط. ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20 بالمئة هذا الأسبوع فيما من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو ثمانية بالمئة تقريبا.



