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نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

السبت 25/أبريل/2020 - 01:26 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
تلقى حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية السعودية، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان عاشور، تلقى عرضًا إماراتيًا في وقت سابق عقب قرار إدارة النادى الأهلي، بعدم تجديد عقده الذى ينتهى مع نهاية الموسم الجارى.

ويرغب النادي السعودي في التعاقد مع اللاعب والاستفادة من خبراته، وذلك عن طريق بعض الوكلاء والذين يحاولون الحصول على موافقة اللاعب للتوقيع.

وبدأ عاشور في دراسة العرض والمفاضلة بينه وبين العرض الإماراتي، بجانب عرض الأهلي لاعتزاله، لكنه مازال لم يحسم موقفه من الاعتزال، حتى الآن.

وتأكد رحيل عاشور، عن صفوف الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض الأهلي تجديد عقده بناءً على رؤية فنية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة إلى خدماته.

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