Advertisements

محافظ المنيا: انتظام توريد القمح للصوامع والشون بإجمالي 13518 طنا

السبت 25/أبريل/2020 - 01:05 م
المحافظ
المحافظ
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الجمعة، 13518 طنا و437 كيلو جرام قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

ونوه بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

من ناحيته، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين: إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات عزل محافظ قمح صوامح شون توريد قمح

أخبار تهمك

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 23 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ نصف ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة