Advertisements

وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية

السبت 25/أبريل/2020 - 01:06 م
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الفجر
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بالجيزة خلال فترة العزل الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي سبق اعدادها بمدفن شبرامنت، وذلك بعد انتهاء فترة العزل.

وقامت لجنة من جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع للوزارة بمعاينة غلق الخلية التي كانت معدة لاستقبال مخلفات القرية، والتأكد من تغطية المخلفات بالجير الحي والرمال.

يأتي هذا في إطار متابعة وزارة البيئة لاجراءات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة من المناطق التي يتم وضعها تحت العزل الصحي، منعا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. 

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت في إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى، وذلك بعد دخول القرية في فترة العزل الصحي لمدة ١٤ يوم نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة مستشفيات عزل مخلفات بوابة الفجر المعتمدية الفجر

أخبار تهمك

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ نصف ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

فض 4 أسواق ببنى سويف خالفت قرارات مواجهة كورونا (صور)

الجيزة تكشف آخر تطورات قرية المعتمدية بعد عزلها 14 يوما

برلماني يكشف آخر الأوضاع في قرية المعتمدية

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

مفاجأة.. نائب الدقهلية يكشف سر رفض الأهالي دفن ضحية كورونا

برلماني ينتقد رفض الأهالي دفن ضحية كورونا: "هناك محرضون على ذلك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة