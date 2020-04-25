3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

يحاول نادي الزمالك إيجاد الصفقات المميزة التي تزيد من قوة الفريق على الصعيد المحلي والإفريقي خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب دوري أبطال إفريقيا.





ويبحث المسئولون في نادي الزمالك عن الصفقات المهمة التي تدعم الفريق، واستقروا على ضم لاعب واحد من بين 3 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في ضم واحد من نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز وإسلام صالح لاعب وسط إف سي مصر ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة.





وجاءت رغبة نادي الزمالك في ضم واحد من الثلاثة لاعبين في الصيف بناءا على طلب من الفرنسي رينيه فايلر المدير الفني للفريق رغبة منه في تدعيم خط الوسط في النادي.



