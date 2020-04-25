Advertisements

الري: إزالة مستمرة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل

السبت 25/أبريل/2020 - 01:11 م
الحملة
الحملة
الفجر
قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل الممثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري والإدارة المركزية بوزارة الري، بحملات مكبرة لحماية نيل القاهرة الكبري وبني سويف والمنيا وبمتابعة علي مدار اللحظة من السيد المهندس علاء خالد رئيس القطاع.

وقامت منذ الصباح الباكر بإزالة كافة أشكال التعدي التي تتم بمعرفة أحد السادة أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجري المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدي القري النيلية بمحافظة الجيزة وذلك علي مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح.

ولازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي وذلك علي حساب المخالف.

وقال وزارة الري في بيان لها: ينتهز القطاع الفرصة للتأكيد علي أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي علي نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق 

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهر النيل مستشفيات عزل بوابة الفجر الفجر الري

أخبار تهمك

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ نصف ساعة

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ أقل من ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة توجه بإجراء فحوصات كورونا على الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل

الري: إطلاق الموجة الـ15 لحماية نهر النيل (فيديو)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

توجيه عاجل من وزارة الصحة إلى الفرق الطبية بمستشفيات العزل

21 صورة ترصد تعقيم وتطهير حديقة الحيوانات بالجيزة

رئيس مصلحة الري: إزالة 37550 مخالفة على نهر النيل منذ يوليو الماضي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة