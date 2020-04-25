إزالة سوق البردويل للحد من كورونا بالإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة لرفع الإشغالات بسوق البردويل بطاق حي العامرية أول، غرب الإسكندرية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.





وجاءت الحملة بناءً علي تعليمات اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، وبحضور إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تقوم المحافظة بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكان اللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالإنابة، قاد مؤخرًا حملة مكبرة لفض سوق البردويل، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عنه، كما تم رش وتطهير وتعقيم السوق عقب غلقه.





وعلى صعيد آخر، قامت الإدارات المعنية بحي العامرية أول برفع الإشغالات بشارع وميدان الجمهورية، حيث تم رفع جميع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالشارع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق، وذلك لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.





جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف المسؤولين، بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، وذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم إنتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.



