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إزالة سوق البردويل للحد من كورونا بالإسكندرية (صور)
السبت 25/أبريل/2020 - 01:14 م
محمد رجب - دينا حسن
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة لرفع الإشغالات بسوق البردويل بطاق حي العامرية أول، غرب الإسكندرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.
وجاءت الحملة بناءً علي تعليمات اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، وبحضور إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تقوم المحافظة بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان اللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالإنابة، قاد مؤخرًا حملة مكبرة لفض سوق البردويل، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عنه، كما تم رش وتطهير وتعقيم السوق عقب غلقه.
وعلى صعيد آخر، قامت الإدارات المعنية بحي العامرية أول برفع الإشغالات بشارع وميدان الجمهورية، حيث تم رفع جميع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالشارع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق، وذلك لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.
جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف المسؤولين، بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، وذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم إنتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.
خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
4092 مصابا بكورونا في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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