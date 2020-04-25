رزان مغربي تكشف كواليس جديدة لحلقة محمد هنيدي في "إغلب السقا"

وكلام من القلب للقلب صاحب اكبر ضحكة واطيب قلب بنحبك يا هنيدي".





كشفت الأعلامية رزان مغربي، كواليس حلقة الفنان محمد هنيدي، في برنامج "أغلب السقا"، الذي تقدمه بمشاركة الفنان أحمد السقا، وذلك عبر شاشة "أم بي سي مصر"، في تمام الساعة 7 مساءًا.وشاركت "رزان"، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها مع "هنيدي" من كواليس حلقته في برنامج "أغلب السقا"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وأشاد هنيدي، خلال مقطع الفيديو بالبرنامج وبالديكور وبفريق البرنامج وبرزان وأحمد السقا كما توجه بالشكر لها على دعوته للبرنامج".ومن جانبها علقت مغربي، على مقطع الفيديو قائه: "احلى بداية لرمضان ولبرنامج اغلب السقا مع احلى نجم كوميديا حبيب الملايين..