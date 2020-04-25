Advertisements

رزان مغربي تكشف كواليس جديدة لحلقة محمد هنيدي في "إغلب السقا"

السبت 25/أبريل/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
رشا عادل
كشفت الأعلامية رزان مغربي، كواليس حلقة الفنان محمد هنيدي، في برنامج "أغلب السقا"، الذي تقدمه بمشاركة الفنان أحمد السقا، وذلك عبر شاشة "أم بي سي مصر"، في تمام الساعة 7 مساءًا.

وشاركت "رزان"، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها مع "هنيدي" من كواليس حلقته في برنامج "أغلب السقا"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأشاد هنيدي، خلال مقطع الفيديو بالبرنامج وبالديكور وبفريق البرنامج وبرزان وأحمد السقا كما توجه بالشكر لها على دعوته للبرنامج".

ومن جانبها علقت مغربي، على مقطع الفيديو قائه: "احلى بداية لرمضان ولبرنامج اغلب السقا مع احلى نجم كوميديا حبيب الملايين.. وكلام من القلب للقلب صاحب اكبر ضحكة واطيب قلب بنحبك يا هنيدي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات محمد رمضان في البرنس رزان مغربي برنامج مسلسل برنامج اغلب السقا اغلب السقا

أخبار تهمك

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ ساعة الا ربع

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل برنامج أحمد السقا في رمضان "اغلب السقا"

رزان مغربي تروج لبرنامج "اغلب السقا"

بعد توقف أسبوعين.. استئناف تصوير برنامج "إغلب السقا"

شاهد.. الصور الأولى من كواليس برنامج "إغلب السقا" في رمضان على MBC مصر

عودة أدريانو وهمام في برنامج "اغلب السقا" مع محمد هنيدي

أحمد السقا ومحمد هنيدي من كواليس برنامج 'أغلب السقا'

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة