Advertisements

حملة أمنية مكبرة تستهدف بؤر تجارة المخدرات في سوهاج

السبت 25/أبريل/2020 - 01:16 م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط ستة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز طما بسوهاج تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق والإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، إستهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.. حيث أسفرت نتائج الحملة عن:

ضبط أربعة أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة المركز).. وبحوزتهم (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام، عدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة، 3 قطعة سلاح أبيض).

ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة المركز).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كيلو جرام، تروسيكل بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 3 قطعة سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدام الدراجات النارية والسيارات فى عملية الترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 بـ"2 كيلو حشيش".. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الصف

بـ21 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وزنت ما يقرب من 2.5 كيلو، سقط تاجر مخدرات في قبضة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، مفادها قيام "نادي.س.ع"،41 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، بمزاولة نشاطًا اجراميًا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وأُعدت مأمورية بعد استئذان النيابة العامة، برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة أطفيح والصف، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وغثر بحوزته على21 قطعة لجوهر المخدر وزنت جميعها 2 كيلو و300 جرام، 2 هاتف محمول.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتمكنت من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخدرات سوهاج بوابة الفجر الفجر الداخلية

أخبار تهمك

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ نصف ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 23 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ أقل من ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"مكافحة المخدرات" تضبط "عصابة الكيف" وبحوزتها أسلحة نارية وذخائر

ضبط مسجل خطر وبحوزته 26 قطعة حشيش و110 أقراص مخدرة بالتجمع الخامس

قبل العيد.. "مكافحة المخدرات" تحبط ترويج 24 طربة حشيش و28 كيلو بانجو

من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" بالتعاون مع مديريات الأمن

ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية

استمرار الحملات الأمنية على بحيرة المنزلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة