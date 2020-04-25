Advertisements
برلمانية تنتقد مشاهد التزاحم في أول أيام شهر رمضان
السبت 25/أبريل/2020 - 01:16 م
عبداللطيف هيبة
انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم المواطنين في أولى أيام شهر رمضان الكريم، لشراء العصائر والحلويات وغيره من طقوس هذا الشهر.
وأكدت النائبة، في بيان لها، ضرورة التزام المواطنين بإجراءات منع التجمع والتزاحم، خاصة مع تسجيل معدل إصابات يومية مرتفعة بالفيروس، مشددة: المواطن هو المسئول عن تنفيذ إجراءات مواجهة الفيروس وهو المتضرر حال عدم تنفيذ ذلك.
وأشارت إلى أن ممارسة الحياة بشكل طبيعي سوف يسبب كوارث ويزيد معدلات الإصابة بالفيروس ويثقل كاهل المستشفيات والأطقم الطبية، بما يؤكد ضرورة حرص المواطنين أنفسهم على منع التكدس.
وطالبت الجهات المعنية سواء في المحليات أو قوات الشرطة، بالتعامل بحزم مع أي تجمعات أو خرق لأوقات الحظر، حرصا على مصلحة المواطن ومنها لانتشار الفيروس.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا