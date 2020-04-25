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خاص.. حمدو الهوني خارج حسابات الأهلي

السبت 25/أبريل/2020 - 01:17 م
حمدو الهوني
حمدو الهوني
محمد الصو
كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الدخول في مفاوضات مع حمدو الهوني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن تقدم النادي الأهلي، في المفاوضات مع الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي، للتوقيع معه في بداية الموسم الجديد.

ونفى مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب قد يكون ضمن اهتمامات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "اللاعب الليبي خارج حسابات الاهلي وجهازه الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ولا يوجد مفاوضات بين المارد الأحمر والفريق التونسي لضمه.

ويسعى النادي الأهلي، في العثور على صفقة مدوية من أجل تعويض رمضان صبحي نجم الفريق، والمحتمل رحيله بالموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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