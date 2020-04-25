Advertisements

الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 01:19 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 19.

 

كما سجلت وزارة الصحة الكويتية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2892، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة الكويتية 4 وفيات

أخبار تهمك

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 23 ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ نصف ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هولندا: تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة