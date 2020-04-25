دراسة لعودة الدوري الإنجليزي 8 يونيو

تدرس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف الموسم المعلّق منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في 8 من يونيو (حزيران) خلف أبواب موصدة، على أن يصل إلى نهاية في 27 يوليو ، وفق ما أفادت صحيفة ذي تايمز.

أفادت الصحيفة أن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة البريطانية، بشأن موعد لاستئناف المنافسات في ملاعب تتم الموافقة عليها.

وكانت تتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 مارس (آذار)، حيث يبدو ليفربول قريباً أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلاً لإنجلترا للمرة الاولى منذ 30 عاماً، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وذكرت ذي تايمز أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي "مشروع الاستئناف" على المساهمين والشركاء.

ووفق هذا المشروع، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيمسح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بمن فيهم اللاعبين والمدربين والاداريين والصحافيين، شرط أن تكون نتيجة فحوصاتهم بكوفيد 19 سلبية، وفي ملاعب معيّنة للحد من استنزاف الموارد المحدودة والمخصصة للخدمات الطبية.

كما وستتخذ تدابير جديدة في الملاعب من أجل ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والمسافة الآمنة في الوقت الذي سيطلب من اللاعبين، أن يأتوا بمفردهم إلى التدريب مرتدين ثيابهم الرياضية في المنزل.

كما واقترح المسؤولون أن يكون 22 أغسطس (آب) موعد انطلاق موسم 2022-2021.

وفي حال تعذر إنهاء الموسم، ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جداً على الأندية.

وتوصلت بعضها الى اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها في تحمّل العبء المالي، إذ وافق لاعبو ساوثمبتون، وست هام، شيفيلد يونايتد وواتفورد للتأخير في تقاضي رواتبهم، فيما وافق لاعبو آرسنال على حسم 12.5 من راتبهم السنوي.