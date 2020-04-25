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برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية للداعية احمد الشقيري على قناة MBC الفضائية | اعرف الآن موعد عرضها وتردد قناة إم بي سي

السبت 25/أبريل/2020 - 01:29 م
احسان من المستقبل
احسان من المستقبل

برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية للداعية احمد الشقيري على قناة MBC الفضائية | اعرف الآن موعد عرضها وتردد قناة إم بي سي

موعد عرض برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية | عادةً معروف شهر رمضان المبارك بتقديم العديد من البرامج الدينية التي يتابعها الكثير منا في الشهر الكريم، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم موعد عرض برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية للداعية الإسلامي أحمد الشقيري.

برنامج احسان من المستقبل
يعتبر الداعية أحمد الشقيري من الشخصيات المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، ومنذ أن أعلنت قنوات "MBC" عن عرض برنامج "احسان من المستقبل" الخاص به أصبح الكثير يريد معرفة مواعيد عرض البرنامج في كثير من الدول في الوطن العربي، وذلك بعد غيابه طوال الفترة الماضية عن تقديم البرامج الدينية بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا مما أدي لابتعاده عن تقديم البرامج.

برنامج احسان من المستقبل لأحمد الشقيري
ويترقب جميع المتابعين في مصر والوطن العربي، مواعيد عرض برنامج الإعلامي المعروف أحمد الشقيري الذي لم ينشر حتي الآن الإعلان الخاص بالبرنامج، ولكن تأكد عرض الحلقة الثانية وذلك من خلال "et بالعربي" الذي يأتي علي قنوات "MBC".

برنامج احسان من المستقبل
وتلقى برامج احسان من المستقبل متابعة كبيرة منذ أن تم الإعلان عن البرنامج، ويريد الجميع أن يتابعون البرامج خلال تلك الفترة بعد أن انقطع عن تقديم البرامج لمدة 4 سنوات وهو برنامج سوف تكون فكرة دائرة حول المشاكل التي يوجها الإنسان في حياته والتلوث الذي يقوم به الإنسان في البيئة، كما انتشر مؤخرًا ولم تظهر الكثير من التقارير الخاصة بفكرة البرنامج أو صورة دعائية للبرنامج من قبل شركة "MBC" المنتحة للبرنامج.

موعد عرض برنامج أحمد الشقيري علي قناة MBC
وسيتم عرض برنامج احسان من المستقبل للداعية الإسلامي أحمد الشقيري عبر قناة "MBC" الفضائية، وذلك بعد أذان المغرب مباشرةً في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية الأخري، والإعادة ستكون في صباح اليوم التالي.

تردد قناة MBC لمتابعة برنامج احسان من المستقبل
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11270.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية للداعية احمد الشقيري على قناة MBC الفضائية | اعرف الآن موعد عرضها وتردد قناة إم بي سي

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