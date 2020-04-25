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اليوم.. زكى نجيب محمود على يوتيوب هيئة الكتاب.. التفاصيل الكاملة

السبت 25/أبريل/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فى التاسعة من مساء اليوم، عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، مشاركة الدكتور زكى نجيب محمود بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٨٨. 

وتذيع قناة الهيئة 14 حلقة على موقع يوتيوب الخاص بها؛ لمشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف التخصصات؛ فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال ثلاثة عقود مضت. 

وبحسب الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة؛ يتاح تباعا لجمهور المبادرة الأرشيف المرئي لندوات ومشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف تخصصاتها؛ تواجدت بدورات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ العام 1988 وحتى العام 2018 ، بخلاف خاصية تحميل إصدارات مختارة للهيئة عبر موقع وزارة الثقافة.

وتضم باقة الأرشيف المرئي المتاح للبث خلال شهر رمضان؛ مشاركات الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، سعد الدين وهبة، الفنان محمود يس، الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، الفنانة يسرا، الشاعر سيد حجاب، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الشاعر فاروق جويدة، الفنان يحيى الفخرانى، الدكتور أحمد زويل، الأديب العالمي نجيب محفوظ، الكاتب الصحفى أنيس منصور؛ والكابتن محمود الخطيب.

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