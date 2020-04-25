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أحمد العوضي يظهر بأداء مميز في أولى حلقات "الاختيار".. إليكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 25/أبريل/2020 - 01:29 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
عُرضت أولى حلقات مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية الشهيد المنسي، الذي اغتالته أيادي الإرهاب الآثمة، والذي يؤدي شخصيته أمير كرارة وبمشاركة أحمد العوضي في دور هشام عشماوي الإرهابي.

ظهور أحمد العوضي

وفاجأ أحمد العوضي جمهوره المتابع لمسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، بأداء كبير وواقعي أشاد به الجمهور والنقاد عقب انتهاء الحلقة الأولى.

صدارة أحمد العوضي

واعتلى أحمد العوضي مؤشرات المحرك البحثي الشهير "جوجل" لما قدمه في الحلقة الأولى من أداء قوي، ليزداد البحث عليه عبر محركات البحث.

شخصية أحمد العوضي

ويُجسد النجم الصاعد بقوة أحمد العوضي شخصية الإرهابي عشماوي، الذي اغتال الشهيد أحمد المنسي، والذي قبض عليه في ليبيا ورحل إلى مصر التي قامت بمحاكمته وتنفيذ غقوبة الإعدام به.

أحمد العوضي في الاختيار

ودارت أحداث أولى حلقات مسلسل "الاختيار" حول تناول كافة التفاصيل الخاصة باستشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين، وانتقلت الأحداث إلى ما بعد العملية، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية.، وظهر أحمد العوضي بأداء جيد.

أحمد العوضي في الحلقة الأولى

وحوت مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، لقطات حية أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر له، لتنتقل الأحداث بعدها إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية.، والذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

شخصية أحمد العوضي

وفصلت الحلقة الأولى كافة الأمور التي تتعلق بكيفية تغير فكر "عشماوي" الذي يجسده أحمد العوضي وكيف كان يتعامل الشهيد "المنسي" الذي يقوم بدوره بكفاءة شديدة النجم أمير كرارة.
 
مواعيد عرض مسلسل الاختيار وظهور أحمد العوضي

ويذاع مسلسل "الاختيار" على قناة ON  المسلسل فى الـ 9 مساء ، والاعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON   دراما.

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