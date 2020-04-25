Advertisements

انتصار السيسي: تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث

السبت 25/أبريل/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، اليوم السبت، أنه في ذلك اليوم مصر بددت الأوهام واستعادت من خلاله أخر شبر من تراب سيناء.

وقالت في منشور لها عبر ضفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يمثل عيد تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديث، ذلك اليوم الذى بددت مصر فيه الأوهام وإستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة، كل عام ومصر عزيزة قوية فى تقدم ورخاء دائما".

وبعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء في البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس
من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة
والكرامة والوطنية رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء،كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

جدير بالذكر أن عيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحرير سيناء بوابة الفجر انتصار السيسي الفجر السيسي الجيش المصري

أخبار تهمك

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ يوم

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ نصف ساعة

لاعب وحيد يريده الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى الـ 37 لتحرير سيناء

محافظ الدقهلية في ذكرى تحرير سيناء: ملحمة خالدة في وجدان المصريين

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة