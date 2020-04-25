حقيقة عودة كريستيانو لريال مدريد بعد تحسن علاقته مع بيريز

كشف تقرير أحد الصحف الإيطالية، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار مؤخراً تزعم احتمالية عودة كريستيانو لريال مدريد عقب تحسن علاقة اللاعب البرتغالي مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

فيما أنه تأكد بقاء رونالدو مع يوفنتوس لموسمين آخرين، وذلك حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي يوفنتوس على تواصل دائم مع رونالدو خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن اللاعب أعلن الولاء للسيدة العجوز حتى نهاية عقده، وأن فيروس كورونا الحق الخسائر بعالم الساحرة المستديرة، كما تعرض يوفنتوس لبعض النتائج السلبية.

وأوضح التقرير أن ما صنعه كورونا في عالم كرة القدم، جعل رونالدو لا يفكر في البحث عن مستقبله خارج يوفنتوس إلى إشعار آخر.