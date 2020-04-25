إخلاء سبيل صاحب شركة لحجبه 11 ألف كمامة بالسيدة زينب

ضبط 20 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر





ومن ناحية أخرى 20 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. هذا ما عثر عليه ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة داخل شقة اتخذها 3 أشخاص، كـ"مصنع"، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية، بمدينة 6 أكتوبر، مستغلين انتشار عدوي فيروس كورونا.





وتمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث القسم، مفادها قيام صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا، وعاملين بإنشاء مصنع "غير مرخص" كائن بمسكن صاحب شركة التوريدات، بدائرة القسم.





وتبين قيام المتهم بتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمداهمة المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله من مضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أُعدت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر.





وتمكنت القوات من ضبطهم وبتفتيش المسكن عُثر بداخله على 20 ألف كمامة طبية، 2000 قفاز طبي، 5 ماكينات خياطة، ماكينة كى لاصق، 2 مسدس شمع، 20 ألف رباط مطاطي "أستك".





وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



