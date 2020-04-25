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إخلاء سبيل صاحب شركة لحجبه 11 ألف كمامة بالسيدة زينب

السبت 25/أبريل/2020 - 01:38 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، إخلاء سبيل صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر على ذمة التحقيقات.

تم ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية، بدون ترخيص، لحجبه عن التداول كمية قدرها 11600 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي، كحول طبي"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط  20 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر 

ومن ناحية أخرى 20 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. هذا ما عثر عليه ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة داخل شقة اتخذها 3 أشخاص، كـ"مصنع"، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية، بمدينة 6 أكتوبر، مستغلين انتشار عدوي فيروس كورونا.

وتمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث القسم، مفادها قيام صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا، وعاملين بإنشاء مصنع "غير مرخص" كائن بمسكن صاحب شركة التوريدات، بدائرة القسم.

وتبين قيام المتهم بتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمداهمة المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله من مضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أُعدت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر.

وتمكنت القوات من ضبطهم وبتفتيش المسكن عُثر بداخله على 20 ألف كمامة طبية، 2000 قفاز طبي، 5 ماكينات خياطة، ماكينة كى لاصق، 2 مسدس شمع، 20 ألف رباط مطاطي "أستك".

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات بوابة الفجر المجهولة الفجر السيدة زينب

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