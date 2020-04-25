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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 22902

السبت 25/أبريل/2020 - 01:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم السبت، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 22902 والإصابات إلى نحو 224 ألفا.

 

وكانت السلطات الصحية الإسبانية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن عدد الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، حيث سجلت 367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وكشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن ذلك رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22.524 من 22157 في اليوم السابق. ارتفع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا إلى 219،764 من 213،024 في اليوم السابق، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وقد صوت البرلمان الإسباني للموافقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة حتى 9 مايو، مما أدى إلى إطالة مدة الإقامة في البلاد إلى ثمانية أسابيع، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

 

تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 14 مارس، والتي أمرت بفرض قيود شديدة على الحركة والأعمال.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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