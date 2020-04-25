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بشرى سارة بشأن استئناف بطولة الدوري الإنجليزي

السبت 25/أبريل/2020 - 01:47 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
تأمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في انطلاق المسابقة من جديد يوم 8 يونيو القادم على خلفية توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، بأن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة بشأن موعد استئناف المنافسات في ملاعب تتم "الموافقة" عليها.

وتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 مارس حيث يبدو ليفربول قريبا أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلا لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاما، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وذكرت "ذي تايمز" أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي "مشروع الاستئناف" على المساهمين والشركاء.

ووفق هذا المشروع، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيسمح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بمن فيهم اللاعبون والمدربون والاداريون والصحفيون شرط أن تكون نتيجة فحوصاتهم بفيروس كوفيد-19 سلبية، وفي ملاعب معينة للحد من استنزاف الموارد المحدودة والمخصصة للخدمات الطبية.

كما ستتخذ تدابير جديدة في الملاعب من أجل ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة في الوقت الذي سيطلب من اللاعبين أن يأتوا بمفردهم إلى التمارين مرتدين ثيابهم الرياضية في المنزل.

كما اقترح المسؤولون أن يكون 22 أغسطس موعد انطلاق موسم 2022-2021.

وفي حال تعذر إنهاء الموسم، ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جدا على الأندية.

وقد توصلت بعضها إلى اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها في تحمل العبء المالي. إذ وافق لاعبو ساوثهامبتون، ووست هام، وشيفيلد يونايتد وواتفورد على تأخير موعد تقاضي رواتبهم، فيما وافق لاعبو أرسنال على حسم 12,5 % من راتبهم السنوي.

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