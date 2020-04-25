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معايشات أوروبية لمدربي الكرة النسائية

السبت 25/أبريل/2020 - 01:40 م
سحر عبدالحق
سحر عبدالحق
الفجر الرياضي
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربي كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .

وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات في أحدي الدول الأوربية بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وذلك بعد عودة النشاط الرياضي.

وقالت عبد الحق أن الهدف من المعايشات الخارجيه جاء من اجل الارتقاء بمستوي اللعبة من خلال اطلاع المدربين علي كل ماهو جديد في مجال التدريب .

وقالت المشرف العام علي الكرة النسائية أن الموسم الحالي شهد إقامة خمس دورات تدريبية منحة من الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مدربة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لدورات تدريبية أخري بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني وان الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية جديدة عقب عودة النشاط الكروي .

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