معايشات أوروبية لمدربي الكرة النسائية

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربي كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .





وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات في أحدي الدول الأوربية بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وذلك بعد عودة النشاط الرياضي.





وقالت عبد الحق أن الهدف من المعايشات الخارجيه جاء من اجل الارتقاء بمستوي اللعبة من خلال اطلاع المدربين علي كل ماهو جديد في مجال التدريب .



